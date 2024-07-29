Anasayfa Video Galeriler Gündem Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 00:01 Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 47 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a6b1b6c396210c5b045413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar Antalya'da orman yangını: Evler boşaltıldı, manzara korkunç 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı Teoman, konserinde tarihi lahitin üzerine yattı