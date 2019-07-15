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  3. 15 Temmuz 2019 17:58

Sağ ele geçirilen terörist itiraf etti, mağara bulundu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında, sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda teröristlerin kullandığı mağara bulundu.

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