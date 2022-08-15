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Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

İstanbul`da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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