Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak sonrası kara yolunu su bastı Sağanak sonrası kara yolunu su bastı 22 Mart 2024 Cuma Saat: 17:55 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 17:55 Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Siirt-Batman kara yolunu su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd9bf0c9525167f00a8783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı 30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı İETT otobüsünde yumruk yumruğa kavga Kreşte eğitmen şiddeti kamerada! Minik çocuk ölümden döndü Cübbeli Ahmet İsmailağa cematini tehdit etti: ''Bildiklerimi anlatacağım!'' Dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ''HGS'' ve ''İSPARK'' oldu