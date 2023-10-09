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Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!

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Artvin’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Borçka ilçesinde heyelan ve seller meydana geldi.

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