Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 23:00 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 23:00 Artvin’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Borçka ilçesinde heyelan ve seller meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65245bd573fa4069d24dc9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! Valilik önünde bomba paniği 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti