Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 16:40 Artvin Yusufeli’nde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışın ardından dereler taştı, yollar çamurla kaplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6342cf4727f4822e0e59acd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var! Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu