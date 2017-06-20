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  3. 20 Haziran 2017 21:45

Sağanak yağış Kocaelide baskınlara neden oldu

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Gölcük ve Başiskele ilçelerinde iş yerlerini su bastı, yağmura dayanamayan ağaçlar arabaların üzerine devrildi.

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CHPnin yürüyüşünün 6. günü tamamlandı
CHPnin yürüyüşünün 6. günü tamamlandı
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Organ bağışı çağrısı yapan gazeteci yaşam savaşını kaybetti
Organ bağışı çağrısı yapan gazeteci yaşam savaşını kaybetti
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Polisten kaçıp çatışmaya giren otomobilin bagajından çıkanlar şoke etti
Polisten kaçıp çatışmaya giren otomobilin bagajından çıkanlar şoke etti
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Bıçaklı soyguncu sert kayaya çarptı
Bıçaklı soyguncu sert kayaya çarptı
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Dehşet güvelik kamerasında
Dehşet güvelik kamerasında
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13 yaşındaki minibüs şoförüne 11 yıl hapis istemi
13 yaşındaki minibüs şoförüne 11 yıl hapis istemi