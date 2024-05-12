Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında 12 Mayıs 2024 Pazar Saat: 21:50 Adana'da aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bir çok iş yeri ve ev sular içinde kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66410f852595fe5aa1008833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında cinsel ilişki rezaleti Apple yeni reklamı için özür diledi Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Mansur Yavaş'a ABB personelinden Samanyolu şarkısı sürprizi Genç annenin cansız bedeni anneler gününde bulundu Kazada yaralanan genç sedyeden kalkıp doktora saldırdı Ankara'da feci ölüm: 23'üncü kattan düştü Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları