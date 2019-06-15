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  3. 15 Haziran 2019 20:55

Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele dönüştü. İlçedeki Yeşilköy’de, köy yolundan gelen sel bir evin önünde park halinde bulunan otomobili dereye sürükledi. Dereağzındaki köprüye takılı kalan araç, köylülerin traktör ve insan gücü ile yaptığı çalışma sonucu güçlükle kurtarılabildi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’da bugün etkili olan...

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Sel sularında sürüklenen otomobil dereye düştü
Sel sularında sürüklenen otomobil dereye düştü
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