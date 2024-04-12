Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 00:05 Gaziantep'te bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661850a3a4d3bcf104063b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı! 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı