Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyi için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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