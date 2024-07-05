Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 08:01 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 Cuma 08:01 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66877e1cc0c2a5c14b011a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız İstanbul'da yol verme ''savaşı'' kamerada Sertab Erener yeni şarkısı ''Bi Polar''dan ilk paylaşım Otizmli çocuğa ''arabama dokundu'' tokadı kamerada Stokçular yine sahnede: Tonlarca kayıt dışı limon depolardan çıktı Etna Yanardağı 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçti Kapkaççıya kadın dayağı kamerada