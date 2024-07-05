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  4. Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı

Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı

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Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu.

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