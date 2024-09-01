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  4. Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu

Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu

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Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar ile tramvay, göle dönen yolda ilerleyemedi.

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