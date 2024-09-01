Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu 01 Eylül 2024 Pazar Saat: 21:10 Güncelleme: 01 Eylül 2024 Pazar 21:10 Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar ile tramvay, göle dönen yolda ilerleyemedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d4ae27d582527ae50a9a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı