Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 13:45 Erzurum'un Oltu’nun Güzelsu Mahallesi Kışla semtinde dolu ve sağanak yağmur sonrası ahır, samanlık ve kiler uçarken, köyün sulama havuzuna devasa kaya düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659aa5e0ac9bad5e10a1b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun Eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı Dilencilerin mıntıka kavgası kamerada: ''Burası benim bölgem'' Hrant Dink davasında istenen cezalar açıklandı İstanbul'da plaj giriş ücretleri belli oldu İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Dükkanı taşladılar Sigarayı bırakmak isteyenlere ''alternatif tıp'' uyarısı