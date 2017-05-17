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  3. 17 Mayıs 2017 10:15

Sağlığına kavuştu, denize salınacağı günü bekliyor

GEÇTİĞİMİZ yıl Çanakkale sahilinde başından ağır yaralı bir şekilde bulunan, nesli tükenmek üzere olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, ikinci ameliyatını oldu.

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İki araç 80 kilometre hızla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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