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  3. 19 Mayıs 2017 12:45

Sağlık Bakanı Akdağ gençlere seslendi!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında gençlere seslenerek, "Cenabı hak sizlere bu milletin bayrağına, vatanına, devletine, milletin kendisine sahip olma feraseti, idraki nasip etsin" dedi.

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