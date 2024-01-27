Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı 27 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 12:05 Güncelleme: 27 Ocak 2024 Cumartesi 12:05 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b4c765201fd376a205df83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti İstanbul'da toplu taşımada doğum... Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti Fenerbahçe transferi bitirdi: Çağlar Söyüncü İstanbul'da 10 ilde büyük operasyon: 33 gözaltı var İstanbul'da 49 torbacı yakalandı Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Bir yolcu otobüsü kazası daha! Yaralılar var