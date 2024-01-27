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  4. Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi.

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