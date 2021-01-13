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  3. 13 Ocak 2021 20:00

Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu

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Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu
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Çin aşısını uygulayan ilk ülke Endonezya oldu
Çin aşısını uygulayan ilk ülke Endonezya oldu
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Türkiye'de ilk ''Akıllı Covid-19 Test Merkezi'' Ankara'da açıldı
Türkiye'de ilk ''Akıllı Covid-19 Test Merkezi'' Ankara'da açıldı
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Yine o kadın yine olay! Bu sefer güzellik merkezini karıştırdı
Yine o kadın yine olay! Bu sefer güzellik merkezini karıştırdı
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Erdoğan: ''Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek''
Erdoğan: ''Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek''
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Koronavirüse yakalananlar aşı yaptırabilecek mi?
Koronavirüse yakalananlar aşı yaptırabilecek mi?
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