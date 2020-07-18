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  3. 18 Temmuz 2020 10:00

Sağlık Bakanı Koca'dan Acun Ilıcalı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldığı için tepki çeken Survivor finalindeki izdiham görüntüleri ile ilgili olarak "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

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