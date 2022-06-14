Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!'' Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!'' 14 Haziran 2022 Salı Saat: 14:31 Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü kendini ambulansa kilitledi ve "oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a871a161d1606fb0596483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi İstanbul'da su samuru sürprizi Deprem uzmanından uykularımızı kaçıracak uyarı Yine Esenyurt yine dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den ''kalıcı hasar'' uyarısı! Bu belirtilere dikkat!