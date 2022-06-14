  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!''

Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!''

Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü kendini ambulansa kilitledi ve "oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var
İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü
''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş...
Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi
İstanbul'da su samuru sürprizi
Deprem uzmanından uykularımızı kaçıracak uyarı
Yine Esenyurt yine dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den ''kalıcı hasar'' uyarısı! Bu belirtilere dikkat!