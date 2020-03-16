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  3. 16 Mart 2020 22:35

Sağlık Bakanlığı'ndan Taner Ölmez ve Timuçin Esen'li kamu spotu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı iki yeni kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda Mucize Doktor ve Hekimoğlu dizilerinin başrol oyuncuları yer alıyor.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Taner Ölmez ve Timuçin Esen'li kamu spotu
Sağlık Bakanlığı'ndan Taner Ölmez ve Timuçin Esen'li kamu spotu
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