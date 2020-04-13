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İSTİFASI KABUL EDİLMEYEN BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
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  3. 13 Nisan 2020 09:20

Sağlık çalışanı babasına sarılamayan çocuğun konuşmaları yürek burktu

Kahramanmaraş’ta sağlık personeli ile koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe gözterek görüştüğü 3 yaşındaki kızının arasında geçen diyalog yürekleri dağladı.

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