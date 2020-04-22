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  3. 22 Nisan 2020 12:35

Sağlık çalışanları aileleriyle böyle görüşebildi

Koronavirüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçıların ailelerine olan karşılıklı özlemleri sürüyor. Samsun’da haftalardır evlerine gidemeyen sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı.

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