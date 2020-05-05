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  3. 05 Mayıs 2020 18:05

Sağlık çalışanları yoğun bakımın boşalmasını böyle kutladı

Elazığ'da test ve tedavilerin yapıldığı hastanelerden biri olan Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, yoğun bakımda koronavirüs hastası kalmayınca sağlık çalışanları böyle dans etti.

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