Sağlık görevlilerine tekme ve tokatlı saldırı kamerada
05 Eylül 2018 17:30
Sağlık görevlilerine tekme ve tokatlı saldırı kamerada
İstanbul Kağıthane’de ambulansla bir ihbara gelen sağlık ekipleri, geç geldiklerini iddia eden bir grup tarafından darp edildi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü ihbar alan sağlık ekipleri...