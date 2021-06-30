Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 14:25 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren üniversite öğrencisi, korona virüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dc54b0a5a9221f490613b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı Müsilajlı denize girilir mi? Canlı yayında korkutan sözler Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi Tacizciye öldüresiye dayak! Polis gelene kadar linç ettiler Elif'in şüpheli ölümünde arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı