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  4. Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada

Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren üniversite öğrencisi, korona virüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

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