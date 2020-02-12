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  3. 12 Şubat 2020 14:25

Sağlık ocağında sekretere tokat kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kadının tıbbi sekretere tokat attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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