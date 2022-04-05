Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler

Antalya'da, bir aile sağlığı merkezinde tedavi olmak için gidenler, binaya alınmıyor. Doktorlar, odalarının camından dışarıdaki hastalarını muayene edip, reçete yazıyor.

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