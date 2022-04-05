Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler 05 Nisan 2022 Salı Saat: 13:30 Antalya'da, bir aile sağlığı merkezinde tedavi olmak için gidenler, binaya alınmıyor. Doktorlar, odalarının camından dışarıdaki hastalarını muayene edip, reçete yazıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c1a4558c6ac649a671173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'nın Mariupol eyaletindeki yıkım havadan görüntülendi Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı Haldun Dormen 94. yaşına 18 yaşındaymış gibi girdi İmamoğlu kendisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Fenomenlerin tartışması kavgaya dönüştü: Masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı AK Partili Şahin bu tokadı görmemiş