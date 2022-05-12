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Sağlıkçıları darbedip ambulansı kaçırmaya çalıştılar

Gaziantep’te hastane acili önünde kendileri için görevlendirilen ambulansı bekleyen hasta yakınları, vaka getiren ambulansın önüne keserek kaçırmaya çalıştı.

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