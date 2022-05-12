Anasayfa Video Galeriler Gündem Sağlıkçıları darbedip ambulansı kaçırmaya çalıştılar Sağlıkçıları darbedip ambulansı kaçırmaya çalıştılar 12 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 15:10 Gaziantep’te hastane acili önünde kendileri için görevlendirilen ambulansı bekleyen hasta yakınları, vaka getiren ambulansın önüne keserek kaçırmaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627cf93cfa6c57469444a323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hapis cezası onanan Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama Bakan Soylu CHP'nin parti içindeki konuşmaları açıkladı, ortalık karıştı İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Vatandaştan hüzünlendiren ve güldüren Hıdırellez dilekleri Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular