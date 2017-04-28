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  3. 28 Nisan 2017 15:45

'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' sürüyor

ÖZEL Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) 2017 Kurultayı kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' Antalya'nın Serik İlçesi'nde devam ediyor.

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