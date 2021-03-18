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Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı

Bulgaristan Dördüncü Ligi’nde oynanan bir maçta, futbolcular hakemin verdiği karara tepki gösterdi. Fiziksel saldırıya maruz kalan hakem, sahadan koşarak kaçtı.

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