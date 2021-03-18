Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 22:20 Bulgaristan Dördüncü Ligi’nde oynanan bir maçta, futbolcular hakemin verdiği karara tepki gösterdi. Fiziksel saldırıya maruz kalan hakem, sahadan koşarak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6053a80710b5c976db0a94a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İmamoğlu: ''Önce konuşmak istedi, sonra şov yaptı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı