Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 16:30 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınlara sürekli canlı yayın açıp yardım çağrısında bulunarak ve söndürme çalışmalarına katılarak destek veren ünlü komedyen sabah saatlerinde güzel haberi verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d39753982df6fea15fb37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Jartiyer bile var! Bakın yardım diye ne gönderdiler! Su değil zam içiyoruz... Afiyet olsun! Damacana suya 1,5 ayda 5'inci zam Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti