Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım'' Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım'' 10 Eylül 2024 Salı Saat: 14:10 Güncelleme: 10 Eylül 2024 Salı 14:10 Marmaris'teki evinin kaçak olduğu ve yıkım kararı geldiğiyle iddialarına Şahan Gökbakar sessizliğini "İlk balyozu biz vuralım" diyerek bozdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e029415583d94f8d014b77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı Türkiye'nin Buzların Kraliçesi yüzücüsü Deniz Kayadelen'den bir rekor Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında İstanbul'da motosikletli kapkaççılar kamerada Trafikteki driftçi magandanın sonu bu oldu 13 terörist daha etkisiz hale getirildi