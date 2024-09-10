Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım''

Marmaris'teki evinin kaçak olduğu ve yıkım kararı geldiğiyle iddialarına Şahan Gökbakar sessizliğini "İlk balyozu biz vuralım" diyerek bozdu.

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