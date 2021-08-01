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  4. Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi

Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki orman yangınları için sosyal medya hesabından acil yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgedeki yangına müdahale edildi.

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