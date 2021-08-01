Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi 01 Ağustos 2021 Pazar Saat: 22:00 Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki orman yangınları için sosyal medya hesabından acil yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgedeki yangına müdahale edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6106ef4a1e7e5604e4327813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' Mersin Limanı'nda skandal görüntüler Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı Muğla'da yangın kabusu büyüyor: İki mahalle tahliye edildi Ege Denizi'nde peş peşe deprem! Datça 5.5'lik depremle sallandı