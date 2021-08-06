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  4. Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?''

Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?''

Yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar, sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. Gökbakar, "Siz nerenin sanatçısısınız demeler... Siz hangi ülkenin basınısınız?" dedi.

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