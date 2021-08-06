Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 18:25 Yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar, sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. Gökbakar, "Siz nerenin sanatçısısınız demeler... Siz hangi ülkenin basınısınız?" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d546b1fd3ab11b02b7e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik'' Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu Erdoğan: Yangın bölgesine görevli olmayanlar alınmayacak Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı