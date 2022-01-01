Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 18:10 Yılın ilk gününün zam yağmuru ile başlamasına Şahan Gökbakar, zamlara Berkay'ın Gel Gel şarkısının Zam Zam versiyonunu yaratarak tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d06ee49643f8791940ee23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! Dün fırtına bugün deniz keyfi... Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi Taksiciden polisin önünde yolcuya fırça