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Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki

Yılın ilk gününün zam yağmuru ile başlamasına Şahan Gökbakar, zamlara Berkay'ın Gel Gel şarkısının Zam Zam versiyonunu yaratarak tepki gösterdi.

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