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  3. 16 Ağustos 2019 00:00

Sahaya atlayan Youtuber'dan özür videosu geldi

Dün akşam İstanbul'da oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Deli Mi Ne? Youtube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyadan özür videosu yayınladı.

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