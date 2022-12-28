Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:15 Osmaniye'de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac093a8f1d776a3a30d433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı olay oldu Çöller ülkesi Suudi Arabistan’a kar yağdı! Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü Konserve balıktan da mikroplastik çıktı HaberTürk'te Kübra Par'dan Ahmet Davuoğlu'na ''Bahçeli'' müdahalesi Türk-İş Başkanı canlı yayında kendisini böyle savundu İstanbul'da vahşet! Diri diri yakarak öldürdüler İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada