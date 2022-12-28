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  4. Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı!

Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı!

Osmaniye'de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

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