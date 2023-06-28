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  4. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı

Kocaeli’e sahibinin elinden kaçan dana D-100’e girerek trafiği birbirine kattı.

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