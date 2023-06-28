Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 15:30 Kocaeli’e sahibinin elinden kaçan dana D-100’e girerek trafiği birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c27dfb8727a0f9f1da233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu!