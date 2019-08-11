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  3. 11 Ağustos 2019 12:10

Sahibinin elinden kaçtı, soluğu acil serviste aldı

Yozgat’ta sahibinden kaçan kurbanlık koyun, soluğu Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil servis bahçesinde aldı. Yozgat’ta sahibinin elinden kaçan koyun Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil servis bahçesinde, vatandaşların yardımıyla sıkıştırılarak yakalandı. Acil servis bahçesinde kaçan koyunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar da koyunu yakalamaya çalıştı. Sahibini 40...

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