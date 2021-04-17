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Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık

Osmaniye’de bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet, güpegündüz sahibinin gözü önünde çalındı. Olay anında bisiklet sahibinin hırsızın arkasından koştuğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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