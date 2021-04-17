Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık 17 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 11:20 Osmaniye’de bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet, güpegündüz sahibinin gözü önünde çalındı. Olay anında bisiklet sahibinin hırsızın arkasından koştuğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607a9a6abeb957192e7fabb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli ve milli Covid-19 aşısının merkezi görüntülendi Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik'' İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi'' İstanbul'da taciz iddiasına mahalle dayağı Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti Sokak ortasında kapkaç dehşeti kamerada! Nihat Hatipoğlu'nda şaşkına çeviren soru! 'Astral seyahatle Kabe'ye gidersem Hacı sayılır mıyım?' 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım