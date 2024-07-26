Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı

Ege Denizi'ndeki mülteci trafiğinde Sahil Güvenlik güçlerimizin mücadelesi tüm hızıyla sürerken bugün Haber3.com'un iletişim hattına gelen ve düzensiz göçmenlerle Sahil Güvenlik arasındaki kovalamaca görüntüleri şok etkisi yarattı. Plajdan sadece birkaç kulak açıkta yaşanan kovalamacada mülteciler Sahil Güvenliğe ateş açtı. Nefes kesen kovalamacada kaçak göçmenler kıyıya çıkmayı başardı... İşte...

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