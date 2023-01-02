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Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu

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İzmit Körfezi’nde sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı.

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