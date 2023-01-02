Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu 02 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 19:05 Güncelleme: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:05 İzmit Körfezi’nde sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b300c6bd72ec5f184089d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu! İETT’nin özel otobüsü Barış Manço için yollarda Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu Müge Anlı çileden çıktı: ''Senin beynini yararım!'' Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu İstanbul'de İETT otobüsünün korkutan yolculuğu kamerada Ellerin kırılsın! Kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar dövdü Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler