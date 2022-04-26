Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti 26 Nisan 2022 Salı Saat: 11:55 İstanbul Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b384b456221cdd45ff33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı