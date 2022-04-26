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Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

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