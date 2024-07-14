Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 15:16 Güncelleme: 14 Temmuz 2024 Pazar 15:16 Muğla'nın Marmaris ilçesinde, domuz sürüsü sahile indi. Sahilde dolaşan domuzlar, tatilciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6693c1a7d34d2908f101eaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı Silivri'de yangın paniği İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün TEM'de tanker devrildi; yol kapandı