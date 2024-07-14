Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku

İzmir'de iki kişinin elektrik akımından hayatını kaybettiği anlar kamerada

5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı

Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar

2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha