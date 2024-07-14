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Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, domuz sürüsü sahile indi. Sahilde dolaşan domuzlar, tatilciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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