Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahilde kadın cesedi bulundu Sahilde kadın cesedi bulundu 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 11:25 Güncelleme: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:25 Kocaeli'nin Derince ilçesi sahilinde 20'li yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654c977b7f905726067693d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü Bunu da gördük: Bozuk para getirene ekmek bedava! FETÖ'nün 7 yıldır firari ''imamı'' yakalandı Bakan duyurdu! 32 ilde büyük operasyon: 210 gözaltı Bayraktar TB3 SİHA'dan bir testi daha geçti Hamas, İsrail tanklarını böyle vurdu Yolcu otobüsünde tekme tokat kavga kamerada Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı İstanbul'da 3 katlı binanın terası çöktü