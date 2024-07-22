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  4. Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada

Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada

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İstanbul Büyükçekmece Sahili'nde iki kadın grup arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

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