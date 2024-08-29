Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 12:21 Yunanistan'ın Volos kentindeki limana milyonlarca ölü balık vurdu. Kötü koku nedeniyle kentte turizmin büyük darbe aldığı belirtiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d03db3a2293a6472081e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Hatay'da bomba paniği