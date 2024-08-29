  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu

Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu

Yunanistan'ın Volos kentindeki limana milyonlarca ölü balık vurdu. Kötü koku nedeniyle kentte turizmin büyük darbe aldığı belirtiliyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu
Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi
Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi
Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı
Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı
Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü
Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü
Hatay'da bomba paniği
Hatay'da bomba paniği