Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi

Avustralya'nın Orta Batı Sahili'ndeki Green Head yakınlarındaki bir plajda 2 metre yüksekliğindeki metal silindir görenleri şaşkına çevirdi. Cismin ne olduğu ise ortaya çıktı.

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