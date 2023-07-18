Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 09:40 Güncelleme: 18 Temmuz 2023 Salı 09:40 Avustralya'nın Orta Batı Sahili'ndeki Green Head yakınlarındaki bir plajda 2 metre yüksekliğindeki metal silindir görenleri şaşkına çevirdi. Cismin ne olduğu ise ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b633dd05b3df74de3ef193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir'' Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den alıyor Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı Çanakkale'de orman yangını 3'üncü gününde! Canlı yayında Barış Yarkadaş ile Tanju Özcan arasında büyük tartışma Bir ilimizde daha orman yangını! Evler tahliye edildi İstanbul'da patlama!