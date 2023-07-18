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Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi

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Avustralya'nın Orta Batı Sahili'ndeki Green Head yakınlarındaki bir plajda 2 metre yüksekliğindeki metal silindir görenleri şaşkına çevirdi. Cismin ne olduğu ise ortaya çıktı.

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