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  4. Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı

Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı

Kocaeli'de Karamürsel, Kerpe ve Kandıra'da sahiller hafta sonunda adeta boks ringine döndü. Plajdaki bir kadının gizlice fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir kişi öldüresiye dövüldü.

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